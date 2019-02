Hoezo, putje winter? 25 februari 2019

17 graden en geen wolkje aan de lucht: het is dat er geen bladeren aan de bomen hangen of je zou geloven dat de lente tegen de zomer aanschurkt. Eigenlijk zou de winter op dit moment op zijn hoogtepunt moeten zitten, maar daar hadden ze aan de Gentse Blaarmeersen geen boodschap aan. Een koppeltje - hij in mouwloos T-shirt, zij op blote voeten - waagde zich op het gras aan een dansje, terwijl drie moedige vriendinnen een plons waagden in het koude water. Op het strand van Oostende oefende deze jongen zijn graaftechniek zodat hij tegen de zomervakantie klaar is voor echte zandkastelen. Goed nieuws: het blijft nog tot en met woensdag warm en zonnig.

HLN

