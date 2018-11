Hoezo onbehagen? 23 november 2018

En of het gezellig was bij 'Van Gils & Gasten' gisteravond. Toen schrijfster Heleen Debruyne de balans opmaakte over één jaar #metoo, had ze het over het onbehagen van de man. "Veel mannen worstelen met de vraag: 'Wat kan nog en wat niet?'". Waarop actrice Marleen Merckx meteen inpikte: "Doe gewoon en pak elkaar maar eens goed vast!" Ze voegde de daad bij het woord en gaf Lieven een stevige kus op de mond. Onbehagen? Alleszins niet bij Lieven.

