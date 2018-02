Hoezo, klimaat ver van ons bed? 16 februari 2018

Woeste golven rond de Gentse Sint-Niklaaskerk en Arne Quinzes 'Rock Strangers' in Oostende: met deze beelden wil de Vlaamse vzw Climaxi er ons nog eens aan herinneren dat de klimaatverandering géén ver-van-ons-bedshow is. "Als het zeepeil sterk stijgt, komen steden als Gent, Antwerpen, Mechelen, Oostende en Brugge op lange termijn onder water te staan", waarschuwt de klimaatbeweging. "Laat het een 'reminder' zijn dat het hoog tijd is dat we het roer omslaan." (LBB)

HLN