Hoezo, een rust-huis? 29 maart 2019

00u00 0

In elk rusthuis spelen ze bingo, maar lang niet overal slaan de senioren aan het swingen. In Bilzenhof in Borgerhout werden de bewoners gisterochtend wakker met capoeira, een Braziliaanse mix tussen vechten en dansen. De 81-jarige Josée stal er de show. "Het zijn zó'n mooie mannen, die Brazilianen." Ze doen in ieder geval het bloed stromen, want: "Eén blik in die ogen en de slechte benen zijn vergeten. Vandaag gaat het bijna vanzelf."

