Hoezo, die sokkenmeter van de UCI is belachelijk? Hoe langer de kousen, hoe sneller de renner Bieke Cornillie

24 september 2019

05u00 0 De Krant Het meest besproken onderwerp na dag twee van het WK wielrennen in Yorkshire? Niet de gloednieuwe gemengde ploegentijdrit of het straffe goud van junior Antonio Tiberi. Wél de onverbiddelijk sokkenmeter van de UCI. "Het klinkt belachelijk, maar ze hebben een punt", zegt expert Bert Blocken.

Voor Amy Pieters was de UCI-commissaris in Yorkshire onverbiddelijk: haar aerodynamische sokken moesten acht millimeter naar beneden of ze kon niet starten in de nieuwe Mixed Team Relay, de gemengde ploegentijdrit. Want neen, het is niet om het even met welke sokken renners aan de start verschijnen. Artikel 1.3.033 Bis van het UCI-reglement luidt sinds 15 oktober 2018: sokken en overschoenen gebruikt in competitie mogen niet hoger dan de helft van de afstand tussen de laterale malleolus en het midden van de fibulakop komen. Eenvoudig gezegd tussen de enkel en de onderkant van de knie, ongeveer halverwege de kuit. De UCI heeft er zelfs een speciale meetlat voor.

Toen onze landgenoot en UCI-commissaris Luc Geysen afgelopen weekend de soklat tegen de kuiten van onder meer de Nederlandse tijdritdames legde - en dat ook in de televisieuitzending te zien was - zorgde dat instant voor een vlaag van reacties op sociale media. Ook Sporza-presentator Karl Vannieuwkerke liet zich horen: "Hoe belachelijk kan je het maken? UCI, ga naar de essentie en stop met die zever, zeg."

De kousenmeter kan dus op stevig wat kritiek rekenen bij de wielerfans. Hoewel: volgens professor en aerodynamica-expert Bert Blocken van de KU Leuven maakt de lengte een verschil. En heeft de UCI wel degelijk een punt om paal en perk te stellen aan (te) lange sokken. "Aerodynamische sokken zijn in", zegt hij. "Sinds renners ervaren hebben dat ze voordelen geven, worden ze steeds hoger. Een bedekt been is immers aerodynamischer dan een glad geschoren been. Sommigen trekken ze haast tot aan hun knieën, het loopt de spuigaten uit. De UCI moet ergens de grens leggen."

Golfballetjeseffect

Aerodynamische sokken, die verticale lijnen in de stof hebben, zorgen voor het 'golfballetjeseffect'. Het oppervlak van een golfbal is ruw, waardoor het veel verder vliegt dan een exemplaar zonder putjes, omdat net door die putjes de vormweerstand veel sterker afneemt dan de wrijvingsweerstand toeneemt. Hoe langer de kousen - en dus het ruwe oppervlak - hoe sneller de renner. Ook als het op de acht millimeter van Amy Pieters aankomt? "Neen, dat zal het verschil niet maken", zegt Blocken. "Drie, vier, vijf centimeter wel."

Volgens de berekeningen van de professor levert een extra lengte van 5 centimeter een winst van 0,0375 seconden per kilometer op. Dat lijkt misschien weinig, maar over een afstand van 27,3 km - de lengte van de gemengde ploegentijdrit - is dat toch al een verschil van 1,04 seconden. "Als je weet dat Tom Dumoulin in de openingstijdrit van de Giro van 2016 Primož Roglič klopte met 0,02 seconden... dan weet je dat kousen dus wel degelijk het verschil kunnen maken tussen winst en verlies", zegt Blocken.