Exclusief voor abonnees Hoezo, de campagne is voorbij? 06 juni 2019

De verkiezingscampagne is achter de rug en dus zijn de markten overal weer 'politicus-vrij'...tenzij in Bilzen. Want daar moeten de 24.000 inwoners op zondag 16 juni opnieuw naar de stembus, en dus trok gisteren oud-staatssecretaris van migratie Theo Francken (N-VA) naar de markt in Limburg. Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken was er. Nochtans gaat het om de gemeenteraadsverkiezingen die opnieuw gedaan moeten worden - wegens onregelmatigheden aan een aantal kiesbureaus - en kan er dus niet voor de nationale toppers gestemd worden. Maar de lokale afdelingen van N-VA en VB hopen extra stemmen te winnen dankzij de boegbeelden. (LXB)

