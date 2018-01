Hoezo, dagje ouder? Naomi Campbell (47) schittert op cover 31 januari 2018

Hoezo, je carrière als model is voorbij na je 40ste? Niet als je Naomi Campbell heet: de 47-jarige schone schittert op de jongste cover van het gerenommeerde halfjaarlijkse modemagazine 'Love'. En binnenin gaat ze nog verder, met enkele naaktfoto's die aantonen dat haar lichaam nog steeds in topvorm is. Naomi concurreert dus moeiteloos met haar veel jongere collega's op de catwalk. "De jaren hebben geen vat op Naomi", klinkt het in de modewereld. "Misschien zijn het gewoon goede genen? Eén ding is zeker: ze kan nog járen mee als model." Campbell werd onlangs ook gespot met haar nieuwe liefde, de 35-jarige Amerikaanse dj Skepta. (MVO)

