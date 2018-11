Hoezo, boycot? Iedereen wil gewoon weer naar Eurovisiesongfestival 08 november 2018

Politiek is allemaal goed en wel, maar als het Eurovisiesongfestival roept: dan ga je gewoon. Dat blijkt uit de deelnemerslijst van de editie 2019, die gisteren bekend werd gemaakt. Hoewel er meteen na de overwinning van de Israëlische Netta vorig jaar werd opgeroepen tot een boycot, zullen er in mei volgend jaar toch 42 landen - waaronder zelfs Australië - aantreden in Tel Aviv. Ook België stuurt een artiest. Dit jaar is het aan de RTBF om een kandidaat af te vaardigen. Nochtans was er ook in ons land protest. Onder anderen zangers Helmut Lotti, Raymond van het Groenewoud en Slongs ondertekenden een petitie om het festival elders te laten organiseren, omdat Israël volgens hen de mensenrechten van de Palestijnen schendt.

