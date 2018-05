Hoeveel zorgvrijwilligers en mantelzorgers zijn er? 18 mei 2018

00u00 0

Met hoeveel de 'informele' zorgverleners (zoals ou-

ders, kinderen, buren...) vandaag al zijn, is niet zo

makkelijk te achterhalen. Er zijn weliswaar aardig wat

studies te vinden, maar die hanteren elk hun eigen

definitie, de ene al wat breder dan de andere. De Ge-

zondheidsenquête van 2013 bijvoorbeeld stelt dat 8

procent van de Vlamingen ouder dan 15 minstens

eenmaal per week niet-beroepsmatig instaat voor

hulp of verzorging van één of meerdere personen

met langdurige ziekten, chronische aandoeningen

of handicaps. Een veel hoger percentage vinden we

in de SCV-survey van de Vlaamse Regering (2014).

Die berekende dat iets meer dan een kwart van de

Vlamingen van 18 jaar en ouder 'het afgelopen jaar

zorg heeft verleend aan een ziek, gehandicapt of ou-

der familielid, vriend, kennis of buur'. Omgerekend

zou dat dan om ruim één miljoen Vlamingen gaan.

Volgens Europese cijfers (ESS, 2014-2015) ten slotte

besteedt 35 procent van de Vlamingen tijd aan het

zorgen voor of het helpen van zieke, gehandicapte

of oudere familieleden, vrienden, buren of anderen,

wat meer dan twee miljoen is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over politiek