Hoeveel punten staan er op het spel?

19 januari 2019

00u00 0

In alle WB-manches is hetzelfde aantal punten te verdienen. De winnaar krijgt er 80, de nummer twee 70, de nummer drie 65 enzovoort. "Het verschil in punten tussen de ereplaatsen is niet zo groot", weet Toon Aerts. "Tussen de tweede en derde, of de derde en de vierde, of de vierde en de vijfde zijn dat telkens maar vijf punten. Daarmee maak je geen kloof. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats bedraagt wél tien punten: die kunnen zondag cruciaal zijn." (BA)

