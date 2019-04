Exclusief voor abonnees Hoeveel migratie kost, weten we na verkiezingen 09 april 2019

00u00 0

Vorig jaar bestelden toenmalig financiënminister Van Overtveldt en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een studie bij de Nationale Bank (NBB), om de kosten en baten van migratie in kaart te brengen. Maar de resultaten van die studie zijn er pas tegen juni 2020. De N-VA'ers hadden gehoopt om al een deel voor de verkiezingen te krijgen, maar de data die opgevraagd moesten worden, zijn te omvangrijk, aldus de NBB. Vicepremier De Croo (Open Vld) volgt die redenering, en daar zijn de twee N-VA'ers niet mee opgezet. "We betreuren dat dit taboe door de traditionele partijen verder in stand gehouden wordt."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen