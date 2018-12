Hoeveel lipstick slikken vrouwen per ongeluk door? 15 december 2018

'Verspreid over hun hele leven 3,5 kilo', wil een hardnekkig gerucht. Maar dat is onzin volgens het boek 'Kunnen muggen dronken worden?': daar rekent men eerder in milligram, bleek uit Amerikaans onderzoek: "Vrouwen moesten lippenstift opdoen en daarna werd de stift gewogen. Het bleek dat ze per dag ongeveer 40 milligram opsmeerden. Vermenigvuldigd met 365 dagen komt dit neer op 14,6 gram per jaar. Wat evenveel is als één hele lippenstift. Bovendien komt niet alle lipstick in de maag terecht. Een groot deel blijft achter op eten en glazen." (StV)

