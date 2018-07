Hoerasfeer verdwenen 13 juli 2018

00u00 0

Veertien spelers werkten gisteren in Dedovsk hun voorlaatste training af, de rest werkte individueel. Het ging om Boyata, Dendoncker, Meunier, Vermaelen, Chadli, Januzaj, Thorgan Hazard, Tielemans, Mertens, Carrasco en Batshuayi, net als de drie keepers Courtois, Mignolet en Casteels. De sfeer was niet langer uitgelaten, zoals in de voorbij weken, maar sereen. Vandaag reist het team af naar Sint-Petersburg, meteen na de match vliegt de Belgische delegatie rechtstreeks terug naar Brussel. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN