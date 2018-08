Hoera, we mogen weer sproeien (al hoeft u niet meteen uw auto te wassen) 18 augustus 2018

Het sproeiverbod is niet langer van kracht en planten water geven, mag dus weer. De regen van de voorbije dagen vulde de regenputten aan en ook de lagere temperaturen zorgden ervoor dat het drinkwatergebruik weer op een normaal niveau ligt. In Limburg zijn kampvuren op jeugdkampen ook weer toegelaten. De Droogtecommissie adviseert wel om nog spaarzaam om te springen met water. Beter nog even wachten met die auto te wassen, dus.

