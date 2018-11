Hoera, het is een... hond! 'PUPPYBORREL' IN LIMBURG 14 november 2018

Geen pampertaart of fopspenen hadden de gasten van een geboortefeest gisteren in Hasselt mee, wél hondenbrokken en halsbandjes - er werd immers een 'puppyborrel' gegeven. Feestbeest van dienst was Gloria, de zes maanden oude puppy van Hasselaar Ben Balcer (tweede van links). Hij hief fier het glas met nanny Aukje (links) en de twee peters van het dier. Meer dan 50 mensen kwamen Ben en Gloria, een Cane Corso, feliciteren. Allemaal hadden ze een cadeautje bij, van een 'Chewy Vuiton'-kussen tot een écht sjaaltje van Louis Vuitton. "Er wordt al eens verbaasd gereageerd", geeft baasje Ben toe. "Maar een kind kost ook geld. En Gloria zie ik een beetje als mijn dochter." (MMM)