Hoera, een man die fietst! 22 maart 2018

Als je naar z'n enthousiaste fans kijkt, lijkt dit wel Greg Van Avermaet of Tiesj Benoot, maar het is een doodgewone fietser aan de Gentse Coupure. Op ruim 180 plaatsen in het hele land - van de kust tot de Ardennen - stonden gisteren mensen van de Fietsersbond en bevriende organisaties klaar om elke langsrijdende fietser een applaus of high five te geven. De 'Nationale Applausdag' is in vier jaar tijd flink gegroeid: bij de eerste editie gingen er op amper 10 plekken de handen op elkaar.

