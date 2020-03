Exclusief voor abonnees Hoera, een baby! voorgelezen 07 maart 2020

Zwanger worden en een baby krijgen, zag er in boekvorm zelden zo mooi uit als 'Geboorte', een fascinerende ontdekkingstocht in woord en beeld naar het ontstaan van het leven. Alle vragen die je (grotere) kind ook maar kan bedenken over bevruchting, erfelijkheid, de bevalling en borstvoeding worden tot in detail beantwoord aan de hand van informatieve dwarsdoorsnedes, uitvergrotingen, cut-outs en sprankelende illustraties waar je niet op uitgekeken geraakt. Plezant is dit grootformaat kijkboek ook, met zwangere buiken die je kunt openvouwen en waarin een tweeling verstopt zit, borsten om onder te piepen en krioelende zaadcellen op de binnenkaften. Supercadeau voor alle aanstaande moeders en vaders!

Geboorte. Het prille van het leven zoals je het nog nooit gelezen hebt. Hélène Druvert en Jean-Claude Druvert. Fontaine Uitgevers. Vanaf 8 jaar. € 24,99

Van dit prachtboek krijg je spontaan zin om (weer) zwanger te worden.

Niet voor grijpgrage peutervingertjes, want sommige cut-outs en flapjes zijn erg delicaat.

