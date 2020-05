Exclusief voor abonnees Hoedt en Gano (bijna) weg 27 mei 2020

In principe eindigt hun verhaal op de Bosuil. Tot 1 juni, nu maandag, heeft Antwerp FC officieel de tijd om de opties in de huurcontracten van Wesley Hoedt (Southampton) en Zinho Gano (RC Genk) te lichten. De kans dat de Great Old dat ook effectief zal doen, is echter zo goed als onbestaande. Bij Hoedt (25) bedraagt die optie 8 miljoen euro. Erg veel geld - zeker in deze tijden - wat maakt dat, hoewel beide partijen zich goed voelen bij elkaar, hun wegen meer dan waarschijnlijk scheiden. Zelfde verhaal bij Gano (26). Optie: bijna 2 miljoen euro, het blijft veel geld voor een spits in de schaduw van Mbokani. (MVS)