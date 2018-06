Hoed die Napoleon liet vallen in Waterloo levert fortuin op € 350.000 20 juni 2018

Een verzamelaar heeft 350.000 euro neergeteld voor een hoed die Napoleon heeft achtergelaten op het slagveld van Waterloo in 1815. De steek van de Franse keizer ging in Lyon onder de hamer. Er werd verwacht dat het ding niet meer dan 40.000 euro zou opbrengen. Al gaat het niet om een recordbedrag: in 2014 leverde een ander hoofddeksel van Napoleon 1,8 miljoen euro op. Een Zuid-Koreaan was toen de koper.

HLN