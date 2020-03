Exclusief voor abonnees Hoe zien we moeder terug? brieven 16 maart 2020

Ik begrijp de bezorgdheid van de overheid doch kan de drastische maatregelen maar tot op zekere hoogte plaatsen. Mijn moeder (90 jaar) verblijft in een woonzorgcentrum. Ik bezocht haar elke dag. Donderdag stond ik voor een gesloten deur. "Geen bezoek tot 20 april." Mijn moeder is in de laatste fase van haar leven, het enige positieve dat ze heeft, is het bezoek van haar twee kinderen. In welke geestelijke en fysieke toestand zal onze moeder zich na 20 april bevinden, na een dermate lange scheiding van haar kinderen? Er is even veel risico dat ze besmet raakt door het personeel. Dit is een oproep: vermenselijk het verbod op bezoek tot één of twee korte bezoekjes per week,door één persoon per bewoner. We vragen enkel dat de Vlaamse overheid zich hierover grondig bezint.

Juwe Marleen, Landen

