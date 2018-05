Hoe ziek zijn onze ziekenhuizen? DEEL 1 verpleegkundigen in nood Jeroen Bossaert

12 mei 2018

00u00 3 De Krant Al meer dan acht jaar worden onze ziekenhuizen door de overheid verplicht om met de scalpel door hun budget te gaan. Ze sneden miljoenen euro weg en voerden besparing na besparing door. Voor extra personeel is amper geld. Wat zijn de gevolgen van die bezuinigingsdrift voor de gezondheid van de patiënt en die van de werknemers die rond het bed staan? We keken achter de schermen van de Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen, ondervroegen 2.560 verpleegkundigen en stelden een zorgwekkende crisis vast.

1. Verpleegkundigen bezwijken onder de werkdruk "Na de zesde nachtshift met 30 patiënten ga ik huilend naar huis"

We hebben zelden zoveel e-mails ontvangen als na onze oproep aan verpleegkundigen om hun verhaal te delen over het nijpende personeelstekort in de ziekenhuizen. De sector kreunt en zijn werknemers hebben het stilaan gehad. "We zijn als hamsters die almaar sneller moeten lopen in een rad."

