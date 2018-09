Hoe win je de Nations League? 05 september 2018

De UEFA verdeelde de 55 deelnemers in vier divisies. In divisie 1 zitten de beste twaalf landen - met België. De groepswinnaars van divisie 1 spelen in juni 2019 de Final Four. Via halve finales (heen en terug) en een finale op neutraal terrein is de inzet de eindwinst. Concreet gaat het om een nieuwe prijs op het internationale toneel, die telkens in de oneven jaren zal plaatsvinden. In deze Final Four vallen geen EK-tickets te bemachtigen. (FDZ/PJC)