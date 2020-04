Exclusief voor abonnees Hoe wij verschillen Welkom in het weekend 25 april 2020

Vervelend, die onzekerheid van gisteren. Eerst was er het gerucht dat je met tienen mocht samenkomen, wat de sociale dieren onder ons helemaal deed opfleuren. Dan was het met twee, een klein getal dat ons niettemin hogere wiskunde deed uitvoeren: wie zouden we dan vragen, waar zouden we die juist zetten, met hoeveel meter tussen de stoelen? Dan bleek ook dát een gerucht, maar zouden we wel mogen sporten in zeer kleine groep - daar hadden de minder sportieven weinig aan, die zaten al in gedachten te aperitieven op hun balkon. Wie al weken zijn loopmaatje miste en niet graag stilzit, hoopte dan weer vurig. Doch, ploegsporters voelden zich uitgesloten.

