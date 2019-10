Exclusief voor abonnees Hoe vroeger je begint met sparen, hoe beter 23 oktober 2019

00u00 0

Stel: je verdiende tijdens je loopbaan gemiddeld 35.000 euro bruto per jaar. Je hebt een loopbaan van 45 jaar en gaat op je 65ste met pensioen. Je wil 80% van je inkomen behouden. Je belegt in een plan dat jaarlijks 3% interest oplevert. Deze grafiek toont hoeveel je daarvoor jaarlijks opzij moet zetten als je begint op 20, 30, 40, 50 of 60 jaar. De conclusie is duidelijk: je wacht best niet te lang met pensioensparen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen