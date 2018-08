Hoe voorkomen dat de stroom straks in gans Europa uitvalt? 31 augustus 2018

Over de overschakeling naar wind- en zonne-energie worden veel sprookjes verteld, maar de mogelijke problemen daarmee gepaard, worden dikwijls verzwegen. Daarom deze bedenkingen van een bezorgde burger. Na de kernuitstap schakelde Duitsland over naar zonne- en windenergie. Men wist toen dat men daarnaast ook krachtcentrales met gewaarborgde capaciteit nodig had, die onafhankelijk van de weersomstandigheden stroom produceren. Vooral in tijden van 'koude donkerwindstilten', die in de winter tot twee weken lang kunnen aanhouden, heeft men deze centrales nodig om niet zonder stroom te vallen. Nu heeft men in Duitsland vooral vuile kolencentrales als zekerheid. Men is ervan uitgegaan dat ook deze geleidelijk gesloten konden worden. Men redeneerde dat men de gaten in de stroomvoorziening zou kunnen opvullen door invoer uit de rest van Europa, waar een overcapaciteit zou zijn. Nu blijkt echter uit een nieuwe studie dat de capaciteit van de elektriciteitscentrales in de EU vandaag 'wegsmelt'. Bovendien stelt men een aantal grove rekenfouten vast in de vorige studies, met grote gevolgen voor de toekomstige stroomvoorziening in Duitsland en de EU. Overal in Europa wordt immers gestreefd naar de overschakeling naar hernieuwbare energie, met afbouw van de gewaarborgde stroomopwekkingscapaciteit. Men gaat er nu van uit dat de kolencapaciteit in de EU zal krimpen. Nieuwe gascentrales worden bijna nergens gepland omdat de financiering en kredietverlening hiervoor te riskant blijkt, aangezien ze niet continu stroom moeten leveren. Conclusie? Begin een discussie over deze problematiek in Europa en ook bij ons onmiddellijk en herbekijk hierbij zeker ook de kernuitstap, zodat niet binnenkort in gans Europa de stroom uitvalt.

