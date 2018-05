Hoe Vlaams woonlandschap in één generatie veranderde: "Al dat licht is wel schoon, in die ene grote ruimte. Maar wat als je frieten bakt?" Sander Van Den Broecke

11 mei 2018

00u00 0 De Krant De fermette heeft afgedaan. Wat ooit de bakstenen droom van half Vlaanderen was, is nu de nachtmerrie van de immobiliënsector. De boerderijstijl verkoopt niet meer, want strakke blokken zijn de trend. De familie Tansens illustreert perfect hoe de voorkeur van de verkaveling op één generatie tijd is verschoven: bij de fermette van vader en moeder vind je schaduw onder een groene linde, bij de nieuwbouw van de zoon onder het afdak van een wit poolhouse.

Buiten bij de ouders staat dus een linde. Binnen is er veel eik: deuren en ramen, antieke meubels, balken in het plafond. De stenen vloer is van aardekleur, door de kleine ramen valt weinig licht binnen. Dit was jarenlang het lievelingsinterieur van de doorsnee Vlaming. Bruin stond voor geborgenheid, gebroken licht bracht rust, en aan lege witte muren werd niet gedaan, want dat was iets voor plekken waar een mens zich nooit op zijn gemak kon voelen: ziekenhuisgangen, schoolrefters, loketzalen van banken. Een pijpenrekje aan de schouw van de haard, dát was thuis. Ook bij Monique Vandewiele en Jean-Pierre Tansens hing er één, maar nu niet meer.

