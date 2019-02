Hoe verteert Roeselare de bekertriomf? 14 februari 2019

In welke mate Roeselare bekomen is van het feestgedruis na de bekerzege van afgelopen zondag tegen Aalst, zal vanavond moeten blijken tegen Ankara. De Turken wonnen de heenwedstrijd met 3-2 en maken nog kans op kwalificatie. Bij Roeselare liggen de kaarten anders. De tweede plaats in de poule ligt nog binnen handbereik, maar de kwartfinales lijken, behoudens een handvol mirakels op andere volleybalvelden, onmogelijk voor de jongens van coach Vanmedegael. "Ons parcours in de Champions League is tot dusver verre van slecht geweest, maar helaas zal zelfs een 6 op 6 in de resterende twee matchen niet meer volstaan om door te stoten. We hopen toch om nog twee mooie thuisprestaties neer te zetten om zo op de tweede plaats en met een goed gevoel het kampioenenbal te verlaten", aldus Ruben Van Hirtum. (MPM)

