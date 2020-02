Exclusief voor abonnees Hoe verteert Aalst lange reis naar Siberië? VOLLEYBAL 26 februari 2020

00u00 0

Lindemans Aalst speelt vanavond de heenwedstrijd van de kwartfinale van de CEV Cup tegen Novosibirsk. De organisatie van de reis naar de hoofdstad van Siberië was een huzarenstukje. Maandagnamiddag vertrok de 15-koppige delegatie van spelers en technische staf naar de luchthaven van Parijs, waar ze het vliegtuig naar Moskou nam. Na een tweede vlucht, een reis van ongeveer 18 uur en meer dan 6.000 kilometer werd gisterenavond Novosibirsk bereikt. Het is afwachten hoe de spelers de lange en vermoeiende reis verteerd zullen hebben. Coach Johan Devoghel zal geen beroep kunnen doen op Janusz Gorski. De Poolse receptie-hoekspeler speelde nog wel in de kwalificatiematch tegen Borgworm, maar bleef in België om zijn elleboog te laten rusten. Ook hoofdaanvaller Samuli Kaislasalo maakte de trip niet mee. De Finse international heeft last aan de heup. Novosibirsk staat autoritair aan de leiding in de sterke Russische Superleague en start als favoriet. (BDT)

