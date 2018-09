Hoe uitzonderlijk was de zomer van 2018 nu echt? Enkele cijfers Philippe Truyts

01 september 2018

Recordwarm, lange tijd extreem droog en een stuk zonniger dan normaal: de zomer van 2018 zullen we niet snel vergeten. Al komt dat vooral door de zes weken hoogzomer van 25 juni tot 7 augustus - voor en na die periode was het weer vrij normaal.

19,8°C GEMIDDELDE TEMPERATUUR

Het enige absolute record

Met 19,8 graden gemiddeld in Ukkel (normaal 17,5) scoren we in de zomer van 2018 welgeteld 0,1 graad hoger dan in 2003. De legendarische zomer van 1976 noteerde 19,2. Dat het nog spannend werd, ligt aan de terugval na de eerste week van augustus. Die maand komt uit op 19,4 graden. Juli was met 22,0 graden de tweede warmste maand ooit gemeten, en juni deed het ook al behoorlijk met 18,1. "En toch vond ik 2003 iets beter dan 2018", zegt Dehenauw. "Toen was het een stuk zonniger."

AMPER 20 REGENDAGEN

En da's 183 jaar geleden

Het regende deze zomer slechts op 20 dagen. Dat zijn er minder dan in 1976 (23 dagen), maar zowaar iets meer dan in het recordjaar 1835, met 18 dagen neerslag. Kortom, het was 183 jaar geleden dat we nog zoveel droge dagen (72) optekenden in een Belgische zomer. In augustus regende het op 11 dagen. Dat zijn er meer dan in juni (4) en juli (5) samen. Maar gemopper is onterecht: normaal regent het bij ons in de zomer op 44 dagen.

135 MM REGEN

Lang geen recorddroogte

Het klinkt verbazend, maar met 135 millimeter neerslag (normaal 225 mm) haalt deze zomer de 'eeuwige' top 10 niet. "Twee zware buien op 26 juli en 16 augustus hebben het verknoeid", stelt Dehenauw vast. "Bijna de helft van alle neerslag deze zomer viel er toen uit in Ukkel." Buien: het blijft iets heel lokaals. Hoe dan ook lag de droogste zomer ooit (die van 1921, met 43 mm) buiten bereik. Augustus was met 69,2 mm veruit de natste van de drie zomermaanden, juni met 15,8 de droogste.

BIJNA 700 UREN ZON

Niet kwaad, maar niets speciaals

We komen deze zomer uit op circa 690 uren. Véél beter dan de normale 578 uren zon, maar niet genoeg voor een top 10 aller tijden. De maand juli schitterde met 298 uren zon, juni en augustus waren normaal. Het recordjaar blijft 1947 met 820 uren, gevolgd door 1976 met 812.

43 ZOMERSE DAGEN

Goed voor brons

Met 43 dagen boven 25 graden komt deze zomer uit op een fraaie derde plaats, na 1947 (48) en 1976 (46). Kijken we naar het hele jaar, dan staan er in 2018 momenteel al 56 zomerse dagen op de teller. Enkel 1947 doet beter met 66 dagen. Wellicht breken we dat record niet in september of oktober.

9 TROPISCHE DAGEN

Dubbel zoveel als normaal

Normaal mogen we er vier verwachten, nu kregen we 9 dagen van meer dan 30 graden. Vier daarvan vielen in juli, vijf in de eerste week van augustus. We bleven ver van het record uit 1976 (18 dagen), maar deden wel even goed als in 2003. David Dehenauw: "De intense hitte eind juli-begin augustus blijft wel in de herinnering kleven. Als de maximumtemperatuur op 28 juli niet even onder 25 graden was gedaald, hadden we een onafgebroken hittegolf van

26 dagen beleefd. Ook de 38,8 graden in Hechtel-Eksel op 27 juli was straf: een evenaring van het absolute hitterecord in ons land."