Hoe Syriëstrijder en vader zich in zijn testament verzet tegen terugkeer Yasmine: “Je hebt geen moeder meer. Zij was een vijand van de islam” GVV

30 november 2018

05u00 0 De Krant "Ik heb je meegenomen naar het gezegende land van de islam om je te redden van de ongelovigen." Met die woorden richt Syriëstrijder Mehdi Atid zich tot zijn dochter Yasmine (4). Hij doet dat in zijn testament, dat deze krant in handen kreeg. Een huiveringwekkend document van een man die zijn radicale geloof liet voorgaan op het geluk van zijn kind.

Toen de Brusselse kleuter Yasmine vorig jaar verdween naar het Syrische oorlogsgebied, durfde niemand te voorspellen of ze ooit weer thuis zou zijn. Maar maandag stond ze daar plots, aan de Turkse kant van de grens, om met haar moeder herenigd te worden. Ze stelde het goed, maar keek angstig in het rond en leek haar mama zelfs niet te herkennen. Het valt moeilijk in te schatten wat het meisje doorgemaakt heeft. Wat ze heeft gemerkt van het oorlogsgeweld, hoe er voor haar werd gezorgd en wat voor liefde ze kreeg.

