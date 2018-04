Hoe snel mag elektrische go-cart nu: 6, 18 of 25 km/u? 26 april 2018

00u00 0

De go-cartverhuurders aan de zeedijk willen klaarheid over de maximumsnelheid van elektrische go-carts, segways, hoverboards en monowheels op de zeedijk. De federale regering heeft de maximumsnelheid opgetrokken van 18 naar 25 km/u, naar analogie met andere Europese landen. Op de dijk is dat een ander verhaal: daar is de maximumsnelheid in politiereglementen vastgelegd op 6 km/u. In bepaalde badplaatsen zijn er afzonderlijke rijstroken waar sneller rijden wel kan, in andere plaatsen zoals Oostende geldt een gedoogbeleid en rekent het bestuur op gezond verstand. "Maar als er iets gebeurt, zijn wij misschien wel aansprakelijk. Of het voertuig is verkeerd afgesteld, of we hebben de gebruikers verkeerd ingelicht: verzekeringsmaatschappijen zullen wel iets vinden. Voorlopig weiger ik dergelijke toestellen te verhuren, maar zo zie ik wel klanten naar de concurrentie lopen", zegt Anne Boonefaes van Nico Fun on Wheels in Oostende. Ook Filip Dequeecker, met een verhuurzaak in De Panne en Nieuwpoort, is bezorgd over de troebele wetgeving. "Het overgrote deel van die elektrische voertuigen rijdt sneller dan 6 km/u en ik kan er niet achteraan hollen om de gebruikers trager te doen rijden. We willen vooral juridisch ingedekt zijn." (BBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN