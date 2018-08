Hoe slimmer de auto, hoe meer schade 31 augustus 2018

Alle automatische remsystemen en parkeersensoren ten spijt: we veroorzaken meer ongevallen met 'slimme' auto's. Dat blijkt uit een Nederlandse studie van adviesbureau Automotive Insiders op basis van gegevens van autoverzekeraars, leasemaatschappijen en schade-expertisebureaus over schadegevallen tussen 2011 en 2017. Wie volledig zelfstandig rijdt, heeft 14% kans op schade. Bij wie gebruikmaakt van technologische extraatjes in de wagen loopt dat percentage op tot 23%. De belangrijkste verklaring is volgens de onderzoekers dat zo'n auto met pakweg een automatisch remsysteem een vals gevoel van veiligheid geeft, waardoor we minder opletten. Ook zouden we nog niet gewend zijn om met dit soort snufjes te rijden. De systemen werken bovendien nog niet 100% naar behoren. Volgens experts moeten de rijhulpsystemen enerzijds beter op punt gesteld worden, anderzijds moeten kopers van dit soort auto's beter geïnformeerd worden over de werking.

