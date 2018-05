Hoe oud is taal? 12 mei 2018

Waar tot nu toe altijd werd aangenomen dat de homo sapiens zo'n 200.000 jaar geleden een taalgevoel begon te ontwikkelen, opperen sommige wetenschappers nu dat zelfs de homo erectus al een taalknobbel had. Die liep 1,8 (!) miljoen jaar geleden al op deze aardbol rond. Vanwaar dat vermoeden? Blijkt dat de homo erectus zich ook op eilanden had genesteld die alleen met de kano konden worden bereikt. En om veilig die overtocht te maken en efficiënt door het water te peddelen, moesten onze kanoënde voorvaders met elkaar kunnen communiceren. "Daarbijhorende termen als 'die kant uit' of 'stop met peddelen' laten zich moeilijk met gegrom of andere grrr's uiten", aldus de bekende taalkundige Dan Everett. "En dus werd zo'n 1,8 miljoen jaar geleden al een taal gebruikt." (StV)

HLN

