Hoe Nainggolan in Rome tussen David van Michelangelo, Jezus en Totti staat: "Radja è uno di noi"(vrij vertaald: "Radja is ene van ons") Niels Poissonnier in Rome

02 mei 2018

00u00 0 De Krant De adoratie gaat ver. Tot in het Vaticaan zelfs. Radja Nainggolan (29): protagonist onder de Romeinen - hij kan er zich álles permitteren. Al zal het altijd in de schaduw van Francesco Totti blijven.

"Prego. Da's dan één euro. Of wil je er tien?" Veel moeite om sympathiek over te komen doet de vijftiger niet. Zijn eigenhandig gemaakte kraampje op de Ponte Duca D'Aosta, de toegangsbrug over de Tiber waar de Ultra's van AS Roma voor een wedstrijd verzamelen, staat net op punt en er moet verkocht worden. Stickers, stickers en nog eens stickers - je weet niet waar eerst kijken. Tussen de vele pro-Roma-plaatjes en quotes - "Noi non ti lasceremo mai", nooit zullen we je verlaten - en uiteraard ook een aantal expliciete anti-Lazio-ontwerpen, ligt Radja Nainggolan. In veelvoud. Met die opzichtige roos op zijn hals, een blonde 'mohawk', geëpileerde wenkbrauwen en... een sigaret in zijn mond. Een peuk als statussymbool. Reageerde België twee jaar geleden op het EK nog als perplex op de berichten en beelden van een rokende Nainggolan, dan halen ze in Rome eens achteloos de schouders op. "E poi? En dan?"

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN