Hoe moet je ruziemaken? "We reageren als arrogante eikels. 'Wij' tegen 'zij'. Dat helpt niemand" NADINE VAN DER LINDEN

01 september 2018

00u00 0 De Krant Gaat er eigenlijk nog wel een dag voorbij zonder ruzie in dit land? Een steekvlam rond mannenlingerie, ambras op treinperrons, gekissebis rond de stedelijke luchtkwaliteit: elke dag is het armpje drukken. Bioloog en filosoof Ruben Mersch (42) ziet dat het beter kan. "We reageren als arrogante eikels. We willen winnen. Dat brengt ons als samenleving geen stap vooruit. Misschien zouden ze Twitter moeten verbieden voor politici."

Neen, hij is geen pacifist die continu in lotushouding zit. "Ook al schrijf ik boeken over 'hoe je goed debatteert', ik reageer ook weleens gepikeerd als iemand mijn standpunten in twijfel trekt", zegt Mersch. "Felle kritiek voelt bijna alsof ze mijn kinderen aanvallen, zo hard identificeren we onszelf met onze overtuigingen. Terwijl we méér zijn dan een mening, uiteraard. Niemand is alleen maar 'links' of 'rechts', we zijn doorgaans vooral een goede partner, een lieve vader, een toffe collega. De meeste mensen zijn... oké."

