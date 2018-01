Hoe meer tiener naar scherm kijkt, hoe ongelukkiger hij wordt 24 januari 2018

Nieuw onderzoek bij meer dan een miljoen Amerikaanse tieners toont aan dat hun geluk nauw samenhangt met de tijd die ze op sociale media doorbrengen. Jongeren die zich vaak wenden tot een scherm, zijn beduidend ongelukkiger. In het onderzoek gaven 14- tot 16-jarigen die dagelijks 6 uur per dag doorbrengen op sociale media dubbel zo vaak aan zich ongelukkig te voelen. Dat betekent niet dat de schermen helemaal geweerd moeten worden. De groep 'schermlozen', zonder toegang tot sociale media en internet, waren immers net iets minder gelukkig dan wie aangaf zijn smartphone één tot twee uur per dag te gebruiken - zij kwamen het gelukkigst uit het onderzoek. Ook adolescenten die sporten, boeken en kranten op papier lezen en vrienden ontmoeten, bleken gelukkiger. (CMA)

