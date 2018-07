Hoe kunnen vleermuizen ondersteboven slapen? 28 juli 2018

Zelfs als vleermuizen slapen, en hun ledematen in principe dus ontspannen (lees: slap) zouden moeten zijn, blijven ze perfect hangen. In het Brusselse Museum voor Natuurwetenschappen weten ze waarom: "Vleermuizen hangen zich vast met de klauwen van hun tenen", klinkt het. "Dit vasthaken gebeurt automatisch: onder invloed van het lichaamsgewicht van de vleermuis komen de pezen van de klauwen vast te zitten in een kleine vezelige huls, zonder dat hier spierkracht voor nodig is. Zolang het gewicht blijft, kunnen de klauwen dus niet lossen. Zo blijven vleermuizen altijd hangen, ook als ze slapen en zélfs als ze dood zouden gaan." (StV)

