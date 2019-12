Exclusief voor abonnees Hoe kan het zo goedkoop? 14 december 2019

Cruisen is populairder dan ooit. In 2018 waren er wereldwijd 28,5 miljoen cruisepassagiers, onder wie 75.500 Belgen en Luxemburgers. Omdat het aanbod maar blijft uitbreiden én goedkoper wordt, schepen naast traditionele doelgroepen als de babyboomers ook jonge families en millenials steeds vaker in. Er komen dan ook voortdurend nieuwe cruiseschepen in de vaart. Vooral in Azië verwacht men de komende jaren een ongeziene 'boom', en door de toenemende concurrentie dalen de prijzen. Of je kan als passagier van promoties genieten: extra's als gratis internet of een inclusief drankenpakket. De cruiseprijs omvat meestal geen vlucht, maar naar de vertrekhavens is vaak wel een lowcostvlucht te vinden.