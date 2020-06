Exclusief voor abonnees Hoe jonger, hoe meer (verre) vakantie lonkt 05 juni 2020

Vooral de jeugd lijkt écht niet van plan om de hele zomer in eigen land door te brengen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een grootschalige bevraging van de UAntwerpen. In de leeftijdscategorie van 0 tot 17 jaar geeft bijna de helft van de respondenten aan naar het buitenland te willen, bij de 18- tot 35-jarigen is dat ongeveer 40%, bij de 36- tot 65-jarigen zowat 35% en bij de 66-plussers minder dan één op de vier. Bijna 40% van die laatste groep wil deze zomer zelfs helemaal niet op reis - ook niet in eigen land. Ter vergelijking: in de categorie 0-17 jaar geeft nog geen 10% dat aan. Over alle leeftijden heen weet één op de vijf nog niet of hij op vakantie zal gaan en of dat dan in België of het buitenland zou zijn.

