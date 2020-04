Exclusief voor abonnees Hoe hard mist u grote sportevenementen om te trainen? 28 april 2020

Het verbod op massa-evenementen hakt ook stevig in op de sportactiviteit van de Vlaming. Zes op de tien Vlamingen zijn dan wel coronasporters geworden, zo leerde eerder onderzoek. Maar toch: hoe hard missen we grote evenementen om ons te motiveren om te sporten? Dat willen onderzoekers van de KU Leuven, de UGent en de VUB weten. "Sporters zien de trainingsarbeid voor hun geliefkoosde sportevenement verloren gaan. Ze missen collega-sporters om zich mee te meten en om tijdens of na het sporten gezellig mee te kunnen keuvelen. Niet iedereen vindt dat op eigen houtje 'in beweging blijven' aangenaam of uitdagend", zegt professor Sportsociologie Jeroen Scheerder (KU Leuven).

