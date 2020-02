Exclusief voor abonnees Hoe groot is risico dat virus in ons land uitbreekt? 25 februari 2020

00u00 0

"De kans dat het coronavirus ook in ons land zal toeslaan, is groot", zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). "De situatie is helemaal anders dan een maand geleden, toen het virus enkel in China slachtoffers maakte. Toen was het perfect mogelijk om een overzicht te maken van alle reizigers die vanuit China in België arriveerden. Het ging maar om twee vluchten per week uit Peking, die bovendien maar halfvol zaten. Als een passagier van één van die vluchten ziek geworden zou zijn, kon je die perfect bereiken en opvolgen." Maar toen kwam dus de uitbraak in Italië. "De toeristen die eind deze week uit dat land terugkeren, komen met de bus, de trein, het vliegtuig, de auto... Daar heb je geen controle over. Het aantal mensen die je in de gaten zou moeten zou houden, is gewoonweg veel te groot. Je kan die niet allemaal tegenhouden aan de grens."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis