Hoe Gent en Antwerpen een pak inkomsten laten liggen Dieter Bauwens

14 augustus 2018

00u00 5 De Krant Buitenlandse automobilisten die een 'knip' in Gent of de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen negeren, worden zelden beboet. In een jaar tijd liep Gent zo ongeveer 675.000 euro mis.

In een jaar tijd zijn in Gent meer dan 49.000 auto's zonder toestemming door de 'knips' gereden. Die zijn ingevoerd bij het nieuwe circulatieplan en moeten vermijden dat doorgaand verkeer door het stadscentrum rijdt. Die overtredingen leverden de stad in dat eerste jaar 2,7 miljoen euro op. Dat had nog zo'n 675.000 euro meer kunnen zijn: buitenlandse automobilisten, goed voor zo'n 20 procent van alle overtredingen, worden niet beboet.

Overtreders krijgen een boete aan de hand van hun nummerplaat: dankzij de Dienst Inschrijving Voertuigen is de identiteit van Belgische chauffeurs snel achterhaald. Bij buitenlandse bestuurders is dat niet zo eenvoudig. "Het probleem is dat iedere stad andere software heeft als het over GAS-boetes gaat, en dus zelf een informaticasysteem moet ontwikkelen om buitenlandse bestuurders te kunnen beboeten", legt Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) uit.

Controles op straat

Ook Antwerpen kampt sinds de start van de lage-emissiezone (LEZ) in februari 2017 met dit probleem. "Met ons cameraschild kunnen we nummerplaten registreren, maar de identiteit van de bestuurder niet achterhalen", klinkt het op het kabinet van bevoegd schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Daarom zijn we vrij snel overgegaan op meer politiecontroles op straat met onmiddellijke inning." Hoeveel geld Antwerpen zo is misgelopen, is niet duidelijk. Intussen heeft de Scheldestad zelf bilaterale verdragen afgesloten met Frankrijk en Nederland waardoor op korte termijn ook Nederlandse en Franse bestuurders automatisch beboet zullen kunnen worden. Ook in Gent zou het softwaresysteem tegen januari 2019 op punt moeten staan voor Nederlandse en Franse overtreders. (DB)