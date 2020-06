Exclusief voor abonnees Hoe gebruik je het? 24 juni 2020

De belangrijkste vuistregels blijven de anderhalve meter en handhygiëne, zegt Raina Ablorh, verpleegkundige infectiepreventie van het UZ Gent. "Een mondmasker is eigenlijk een extra, voor het geval de rest niet gehandhaafd kan worden. Maar wie er één gebruikt, moet dat wel op een correctie manier doen. Anders heeft het al helemaal geen zin." Waar velen niet bij stilstaan: een mondmasker raak je best zo weinig mogelijk aan. Het snel in je broekzak of handtas droppen nadat je de kinderen aan de schoolpoort hebt afgezet, is dus niet bevordelijk. "Het is echt belangrijk dat je enkel de rekkers vastneemt om het masker aan en uit te trekken", zegt Ablorh. "Op de buitenkant kunnen immers druppels van iemand anders zitten. Ontsmet dus ook goed je handen voor en en na." Ook voor het onderhoud van een mondmasker zijn we maar beter niet te laks. Acht uur dragen is het maximum. Daarna moet het minstens een halfuur op 60 graden in de wasmachine, of nog beter in het kookprogramma. "Wie zijn of haar masker dus een hele dag op heeft, moet het meteen na gebruik wassen. Iemand die het enkel gebruikt om een halfuurtje boodschappen te doen, kan het meerdere keren gebruiken. Een beschadigd of te vochtig mondmasker vervang je wel beter sneller."

