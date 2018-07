Hoe Frankrijk zélf betaalde voor IS-terreur €10 MILJOEN VERDIEND DANKZIJ CEMENTREUS LAFARGE Redactie

12 juli 2018

00u00 16 De Krant De Islamitische Staat heeft meer dan 10 miljoen euro verdiend aan de Franse cementreus Lafarge. Die betaalde IS om zijn fabriek in Syrië draaiend te houden - zo was al bekend. Maar de krant 'Libération' onthult nu ook hoe Lafarge de terreurgroep later nog geholpen zou hebben bij het verkopen van de voorraden.

Om en bij een half miljoen euro. Dat is de som die tot nu toe circuleerde in het schandaal rond Lafarge in Syrië. Dat bedrag zou tussen de lente van 2013 en september 2014 aan terreurgroep IS zijn betaald. Die nam toen steeds meer terrein in bezit rondom de fabriek in Jalabiya en om de productie daar gaande te houden, moest Lafarge een veilige doorgang afkopen voor transport en personeel, terwijl het ook voor zijn brandstoftoevoer van de terreurgroep afhankelijk werd. In die zaak zijn acht tenoren van de cementreus in verdenking gesteld van steun aan terrorisme, terwijl het bedrijf officieel wordt beticht van "medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid".

