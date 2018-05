Hoe Donald Trump uw autovakantie verpest OLIEPRIJZEN BLIJVEN MAAR STIJGEN Heidi Gabel

17 mei 2018

05u00 0 De Krant Pech voor wie een autovakantie gepland heeft: de benzineprijs stijgt vandaag naar zijn hoogste peil in 2,5 jaar, en vorige week bereikte de diesel al een recordprijs. En het einde is niet in zicht, want Donald Trump doet het rommelen in het Midden-Oosten.

De maximumprijs voor benzine 95 E10 klimt vandaag 2,7 cent hoger tot 1,527 euro per liter, meldt de Federale Overheidsdienst Economie. Super 98 wordt 3,5 cent duurder, tot 1,616 euro per liter. Het is al van juli 2015 geleden dat benzinerijders nog zoveel moesten betalen. Maar dieselrijders zijn niet beter af. De dieselprijs klom vorige week naar zijn hoogste peil sinds september 2013: 1,502 euro. En ook stookolie noteert sinds deze week aan zijn hoogste peil dit jaar. Per liter moet je 0,7001 euro betalen voor leveringen van meer dan 2.000 liter.

