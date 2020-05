Exclusief voor abonnees Hoe blijf ik optimist? Deze vier doen een poging om u op te monteren: “Tuurlijk zie ik het licht aan het einde van de tunnel” Annick De Wit

08 mei 2020

05u00 0 De Krant Hoe blijf ik optimist? Is hoop een keuze? Of een morele plicht? En angst een onvermijdelijke gijzelnemer? De zwartgalligheid lonkt zichzelf een oog uit, maar veranderen doet ze weinig. Saartje Vandendriessche, Herman Brusselmans, Herman van Goethem en Caroline Pauwels doen een verdienstelijke poging om u op te monteren.

Zij doen een poging u op te monteren

Saartje Vandendriessche (45) maakt programma's rond sporten. Doet elke middag voor het journaal de mensen bewegen met 'Blijf fit in uw kot' op Eén. Zit thuis in Antwerpen met dochter Mille.

Herman Brusselmans (62) is schrijver, columnist, voetbalcommentator, notoir zwartkijker. Hij woont samen met Lena, in zijn loft in Gent.

Herman Van Goethem (62) is historicus, WO II-specialist en rector van de UA. Hij heeft een vrouw en nog één zoon van negentien in huis in Berchem.

Caroline Pauwels (55) is filosofe van opleiding, deze week herverkozen tot rector van de VUB. Ze woont tijdelijk opnieuw met haar zoon en dochter in Bosvoorde. Ze wordt behandeld tegen kanker.

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen