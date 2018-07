Hoe bewijs je partnergeweld? Vrouw toont rechters afdruk heet strijkijzer 04 juli 2018

"Wat mijn man mij zoal aandeed? Ik zal het jullie tonen." De vrouw van beklaagde Bert O. uit Wuustwezel confronteerde de drie Antwerpse rechters gisteren met de trui die ze droeg toen haar man haar mishandelde. Op de rugzijde: de afdruk van een gloeiend strijkijzer. En dat is maar één van de wanpraktijken uit het schrikbewind van de 64-jarige beklaagde. Jarenlang dwong hij zijn vrouw tot seks en sloeg haar en hun twee kinderen. De zoon des huizes moest ook achter de auto lopen of werd opgesloten in de koffer terwijl de vader met opzet de slechtst berijdbare route koos. Ook rukte O. de thermostaat uit de muur, waarna het binnenshuis de hele winter nooit warmer dan tien graden werd. De zestiger riskeert 5 jaar cel. (BJS)

