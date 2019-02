Hodeg slaat toe in geboortestad Gaviria, die niet thuis geeft 14 februari 2019

00u00 0

Another one. Zoals Patrick Lefevere het zo toepasselijk kan tweeten. Deceuninck-Quick.Step mocht gisteren de vijfde zege van het nog prille wielerseizoen vieren. Alvaro Hodeg kwam als eerste over de meet in de tweede rit van de Ronde van Colombia. De 22-jarige renner won de massasprint in La Ceja voor de Est Martin Laas (Team Illuminate) en de Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE-Team Emirates).

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN