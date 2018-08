Hodeg bezorgt Quick.Step zege nummer 56 24 augustus 2018

Opnieuw prijs voor Quick.Step. Alvaro Hodeg (21) won met klein verschil de eerste rit in de Ronde van Duitsland. De jonge Colombiaan was in de spurt sneller dan Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) en Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida). Voor zijn ploeg is het de 56ste zege van het seizoen, voor hemzelf ook al de vierde, na Handzame Classic en etappes in de Rondes van Catalonië en Polen. (DMM/BA)