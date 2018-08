Hockey 02 augustus 2018

Spanje, dat de Red Panthers in de cross-over na shoot-outs uitschakelde, strijdt op het WK om de medailles. In kwartfinale gingen de Spaanse vrouwen met 1-0 over het Duitsland van bondscoach Xavier Reckinger. In de halve finale speelt Spanje tegen India of Ierland. (WWT)